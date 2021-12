Airbus : le marché salue la belle victoire face à Boeing en Australie

(Boursier.com) — Airbus fait la course en tête sur le CAC40 à la faveur d'un gain de 3,4% à 103,4 euros. Il faut dire que l'avionneur européen a remporté une bataille tout aussi importante que symbolique face à son rival historique. Qantas Airways a en effet opté pour des appareils Airbus pour renouveler sa flotte domestique, portant un coup dur à Boeing et son 737 MAX. Le transporteur australien s'est engagé à acquérir 20 A321XLR et 20 A220, avec des options d'achat portant sur 94 appareils supplémentaires. La commande, qui devrait être finalisée d'ici la fin 2022, atteint 4,6 milliards de dollars au prix catalogue. Les opérateurs obtiennent néanmoins d'importants rabais lors de la signature de ce type de contrat.

Les avions remplaceront la flotte vieillissante de Qantas composée de près de 100 Boeing 737 et 717 - dont certains ont environ 20 ans - qui sont toujours les chevaux de bataille de la compagnie aérienne sur le plan national. Les livraisons devraient débuter en milieu d'année 2023 et s'étendre sur dix ans.

Cette commande de la compagnie australienne s'ajoute à l'accord existant entre Jetstar (filiale low-cost de Qantas) et Airbus pour plus de 100 appareils de la gamme A320neo. Au total, le groupe Qantas pourra exploiter environ 300 nouveaux avions A320 et A220 au cours de la prochaine décennie dans le cadre de la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation australienne.

"Il s'agit d'un plan de renouvellement à long terme avec des livraisons et des paiements étalés sur la prochaine décennie et au-delà, mais le délai tout aussi long pour les commandes d'avions signifie que nous devons prendre ces décisions maintenant. Qantas est en mesure de prendre ces engagements en raison de la façon dont nous avons traversé la pandémie, ce qui fait honneur à toute l'organisation. C'est un signe clair de notre confiance dans l'avenir... C'est une bonne nouvelle pour nos clients, nos employés et nos actionnaires", a déclaré Alan Joyce, PDG de Qantas.

Dans un communiqué, Boeing s'est dit "déçu" du résultat, mais a respecté la décision de Qantas.