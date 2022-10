Airbus : le marché des services devrait atteindre plus de 230 Mds$ en 2041

(Boursier.com) — Airbus s'attend à ce que le marché des services retrouve ses niveaux d'avant la pandémie en 2023 et double en valeur au cours des 20 prochaines années - de 95 milliards de dollars aujourd'hui à plus de 230 Mds$ en 2041, selon ses dernières prévisions mondiales sur les services (GSF). En conséquence, le nombre de personnes travaillant dans les services aéronautiques, assurant le vol quotidien des flottes mondiales, devrait encore augmenter de deux millions.

"Chaque jour, des millions de personnes dans les services, des champions cachés dans les coulisses, font voler notre flotte mondiale d'avions. À lui seul, le nombre de pilotes, d'équipages de cabine et de spécialistes de la maintenance devrait encore augmenter de deux millions d'ici 2041", déclare Philippe Mhun, Airbus EVP Programs and Services. "La numérisation accélérée des opérations et de la maintenance ainsi qu'une proportion plus élevée d'avions de dernière génération en service entraîneront un besoin massif de nouvelles compétences et de création d'emplois, tirant parti de nouveaux outils et méthodes de travail afin d'accroître encore l'efficacité de notre secteur, de réduire le carburant la consommation et les émissions".

Un taux de croissance annuel composé de 3,7% entraînera un doublement de la valeur du marché des services au cours des deux prochaines décennies, avec une demande plus importante que jamais de main-d'oeuvre hautement qualifiée : 585.000 nouveaux pilotes, 640.000 nouveaux techniciens et 875.000 nouveaux équipages de cabine.

Alors que les opérateurs se concentrent davantage sur leur coeur de métier, les services visant à améliorer la disponibilité et l'efficacité des avions seront de plus en plus externalisés, ce qui stimulera le marché pour ces fournisseurs, souligne Airbus. Ces services seront guidés par la durabilité et rendus possibles par la numérisation, la connectivité et l'innovation, afin de maximiser l'efficacité à l'appui des ambitions de zéro émission de CO2.

