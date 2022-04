Airbus : le dividende sera payé le 21 avril

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale annuelle (AGA), les actionnaires d'Airbus ont approuvé toutes les résolutions, y compris la nomination d'un nouvel administrateur et le renouvellement de 3 membres du conseil d'administration,

Irene Rummelhoff, Executive Vice President Marketing, Midstream & Processing de la société énergétique norvégienne Equinor ASA, a été nommée directrice non exécutive au sein du conseil d'administration d'Airbus. Sa vaste expérience dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables apporte d'importantes compétences pour aider Airbus à atteindre ses objectifs de durabilité à long terme.

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement du mandat du Conseil d'administration de Guillaume Faury en tant qu'administrateur exécutif. En outre, Guillaume Faury a été officiellement reconduit dans ses fonctions de PDG d'Airbus lors de la réunion du Conseil à l'issue de l'Assemblée générale.

Catherine Guillouard et Claudia Nemat ont été réélues administratrices non exécutives.

Afin d'assurer une transition en douceur de la composition du Conseil, un tiers des 12 administrateurs a été reconduit ou remplacé, pour un mandat de 3 ans.

Lors de l'AGA, il a été annoncé qu'après 5 ans en tant qu'administrateur non exécutif, Lord Drayson a décidé de quitter le conseil d'administration d'Airbus pour se concentrer sur ses intérêts politiques et commerciaux. Le Comité de rémunération, de nomination et de gouvernance a entamé la recherche d'un remplaçant.

Dividende

Les actionnaires ont approuvée le versement d'un dividende brut 2021 de 1,50 euro par action.

La date de paiement est fixée au 21 avril, la date d'enregistrement étant le 20 avril.