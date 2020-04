Airbus : le CNES et l'ISRO vont étudier les changements climatiques

Airbus : le CNES et l'ISRO vont étudier les changements climatiques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) a récemment signé avec Airbus Defence and Space un contrat portant sur le développement et la construction de l'instrument infrarouge thermique du satellite Trishna.

Trishna (Thermal infraRed Imaging Satellite for High resolution Natural resource Assessment) sera le nouveau satellite à rejoindre la flotte franco-indienne dédiée à la surveillance du climat et aux applications opérationnelles dérivées. Le CNES et l'ISRO (Indian Space Research Organisation) font équipe pour développer un système complet d'observation infrarouge, incluant satellite et système sol associé pour obtenir une haute résolution thermique et une fréquence de revisite élevée.

Les observations faites par Trishna permettront de mieux comprendre le cycle de l'eau et d'adopter une gestion plus durable des ressources aquatiques à l'échelle de la planète grâce à une meilleure définition des impacts du changement climatique, notamment au niveau local.

Dans le cadre du partenariat industriel international, l'ISRO fournira la plateforme, l'instrument d'observation optique et infrarouge à ondes courtes, et assurera la maîtrise d'oeuvre du satellite. De son côté, le CNES, qui est co-responsable de la mission, fournira l'instrument infrarouge thermique conçu par Airbus. Le système sol sera commun aux deux pays.

Pour cette mission, Airbus capitalise sur ses dernières innovations et les récents programmes (IASI-NG, CO3D ...) et propose un instrument de haute performance et abordable pour stimuler le développement d'un marché commercial.

Les mesures de températures de surface nous renseignent sur le stress hydrique et la quantité d'eau absorbée par la végétation. L'étude des cycles énergétique et hydrique au profit de l'agriculture et de l'hydrologie constitue l'un des principaux objectifs de la mission. Parmi ses nombreuses applications figurent également la surveillance des eaux continentales et littorales, le suivi des îlots de chaleur urbains, la gestion des risques (incendies, activité volcanique), ainsi que l'étude de la cryosphère (glaciers, lacs gelés) et du bilan radiatif de l'atmosphère. Trishna permettra d'améliorer les possibilités de recherche et de poursuivre le développement des applications actuelles.

Alors que les missions existantes présentent une résolution limitée (1km ou plus) et 1 revisite de quelques semaines, Trishna est conçu pour observer la planète tous les 3 jours avec une résolution de 50 m, un large champ d'observation des températures (de -20oC à +30oC environ) et une grande précision (0,3 oC).