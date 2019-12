Airbus : le Chilien SKY opte aussi pour l'A321XLR

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Un nouveau client pour l'A321XLR. SKY, opérateur chilien ultra-low-cost, a opté pour 10 exemplaires du dernier-né de la famille A230 d'Airbus. Client d'Airbus depuis 2010, SKY est devenu un opérateur tout-Airbus en 2013. Sa flotte composée de 23 appareils de la famille A320 dessert des lignes intérieures et internationales au départ du Chili et à destination de l'Argentine, du Brésil, du Pérou et de l'Uruguay. Les nouveaux avions doivent lui permettre de développer son réseau international.

Chile's @SKYAirline_CL orders 10 #A321XLR to expand its international footprint https://t.co/eop8vwge3Q pic.twitter.com/DqiKZ9waSs

— Airbus PRESS (@AirbusPRESS), via Twitter