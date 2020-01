Airbus : le BelugaXL est opérationnel

Airbus : le BelugaXL est opérationnel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus annonce la mise en service du BelugaXL. Cet appareil, qui fait partie intégrante du système industriel de l'avionneur, a effectué son premier vol opérationnel le 9 janvier. Il s'agit du premier des six BelugaXL à entrer en service aux côtés de ses prédécesseurs BelugaST. Les autres appareils seront opérationnels entre 2020 et 2023. Après son lancement qui date d'un peu plus de cinq ans, en novembre 2014, cette mise en service marque un jalon important qui confirme la réussite de ce programme avion interne. Le BelugaXL a obtenu sa certification de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en novembre 2019, à la suite d'une campagne d'essais en vol intensive au cours de laquelle l'appareil a effectué plus de 200 essais en vol, totalisant plus de 700 heures de vol.

Avec 63 mètres de long et un diamètre de fuselage de 8 mètres, le BelugaXL possède la plus grande section de soute de tous les avions cargo existants dans le monde. Le BelugaXL peut transporter la voilure complète d'un A350 XWB comparativement au BelugaST qui ne peut transporter qu'une demi-voilure. Avec une charge utile maximale de 51 tonnes, le BelugaXL dispose d'un rayon d'action de 4.000 km (2 200 nm).

Le BelugaXL, équipé d'une motorisation Trent 700 de Rolls Royce, est dérivé de l'A330-200 Freighter, permettant ainsi la réutilisation de composants et d'équipements existants. Le poste de pilotage abaissé, la structure de la soute ainsi que la partie arrière et l'empennage de l'avion ont été nouvellement développés en collaboration avec les partenaires et donnent à cet avion son allure distinctive, souligne le groupe européen.