Airbus : LATAM prend 13 A321neo supplémentaires

(Boursier.com) — LATAM Airlines a pris livraison de son premier A321neo loué auprès d'AerCap. La compagnie sud-américaine a également passé une commande de 13 A321neo supplémentaires afin d'étendre davantage son réseau et de stimuler sa croissance régionale. Il s'agit de la première livraison d'un carnet de commandes comprenant 76 A321neo. Au total, LATAM doit recevoir 111 avions de la famille A320. L'A321neo permet aux opérateurs de couvrir l'ensemble du marché, tout en offrant le coût par siège-mile le plus bas parmi tous les monocouloirs disponibles, rappelle Airbus. À ce jour, plus de 5.200 A321neo ont été commandés dans le monde.