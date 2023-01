Airbus : la sonde interplanétaire JUICE sera lancée en avril

(Boursier.com) — La sonde interplanétaire JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission), construite par Airbus, quittera prochainement Toulouse, pour Kourou, en Guyane, en vue de son décollage à bord d'Ariane 5 en avril 2023. Le départ de Toulouse est prévu pour le début du mois de février.

Le vaisseau spatial se trouve chez Airbus à Toulouse depuis août 2021 pour l'assemblage final et les tests. Il s'agissait notamment d'intégrer les derniers instruments et les panneaux solaires, les plus grands jamais construits sur Terre pour une mission d'exploration planétaire, nécessaires pour alimenter la mission à 740 millions de kilomètres du Soleil.

"Alors que le départ de JUICE pour le pas de tir est imminent, nous nous souvenons de son périple terrestre à travers différents sites d'Airbus en Europe vers l'intégration finale et impliquant près de 500 employés d'Airbus qui ont préparé le vaisseau spatial pour son odyssée de huit ans", déclare Cyril Cavel, chef de projet JUICE chez Airbus Defence and Space, qui ajoute : "Cela a été une aventure incroyable, avec plus de 80 entreprises à travers l'Europe, pour donner vie à la vision de l'ESA et finalement étudier en profondeur Jupiter et ses lunes glacées."

Au cours de son voyage de plus de 2 milliards de kilomètres, la sonde JUICE, d'une masse de 6,2 tonnes, collectera des données sur les lunes glacées de Jupiter pour tenter de comprendre si ces lunes réunissent les conditions propices à la vie microbienne. Transportant 10 instruments scientifiques de pointe, dont des caméras, des spectromètres, un radar pénétrant la glace, un altimètre, une expérience radioscientifique et des capteurs, JUICE effectuera une étude inédite du système jovien qui comprendra des analyses approfondies de trois lunes potentiellement océaniques : Ganymède, Europe et Callisto. Au cours de sa mission de 4 ans, JUICE passera 9 mois en orbite autour de la lune glacée Ganymède pour analyser sa composition et son évolution, caractériser son océan sous la glace et étudier son habitabilité potentielle.

Après avoir été sélectionné par l'ESA comme maître d'oeuvre en 2015, Airbus a pris la tête d'un consortium industriel paneuropéen pour concevoir et construire ce vaisseau spatial unique.