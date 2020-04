Airbus : la société vraiment en danger ?

(Boursier.com) — Qui l'eut cru ? Il y a encore quelques mois, Airbus réfléchissait aux moyens d'accroître ses cadences de production afin de faire face à une demande croissante pour ses divers appareils, A320 en tête. Depuis, la crise liée à la pandémie de Covid-19 est passée par là, et la question de la survie de l'entreprise se pose. C'est du moins ce qu'estime le patron du groupe européen. "La survie d'Airbus est en jeu si nous n'agissons pas maintenant", selon Guillaume Faury.

Une réduction de la production qui ne suffit plus

Le géant de l'aéronautique a les reins solides mais il brûle une quantité de cash astronomique chaque semaine et la baisse d'un tiers de son rythme de production n'est aujourd'hui plus suffisante face à une situation sans précédent. Alors que le trafic aérien est au point mort, ou presque, quasiment plus aucune compagnie ne souhaite recevoir de nouveaux appareils dans l'immédiat.

"Agir de toute urgence"

Dans une lettre aux employés envoyée vendredi, qui a depuis fuité dans la presse, le président exécutif d'Airbus affirme : "Nous perdons de l'argent à une vitesse sans précédent, ce qui peut menacer l'existence même de notre entreprise... Nous devons maintenant agir de toute urgence pour réduire nos sorties de cash, rétablir notre équilibre financier et, à terme, reprendre le contrôle de notre destin".

Le dirigeant, qui envisage d'évaluer la production sur une base mensuelle, cherche à avoir une vision réaliste de ce qui sera probablement une crise de longue durée. Sash Tusa, analyste chez Agency Partners, affirme à 'Bloomberg' que le constructeur devra finalement réduire sa production de 30% supplémentaires pour répondre à la baisse probable de la demande d'avions au cours des deux ou trois prochaines années.

L'emploi en danger ?

Si la société a jusqu'à présent limité les décisions sur l'emploi à des mesures telles que l'obligation pour le personnel de prendre des vacances prolongées et à la mise en place du chômage partiel pour 3.000 salariés, elle pourrait clairement aller plus loin : "il se peut que nous devions prévoir des mesures supplémentaires", a averti Guillaume Faury.

Début de réponse mercredi

Airbus, qui dévoilera les comptes de son premier trimestre mercredi, pourrait profiter de l'occasion pour annoncer de nouvelles dispositions plus ou moins drastiques. En dernier recours, il ne fait aucun doute sur le fait que les Etats français et allemands, entre autres, viendraient porter secours au fleuron de l'industrie aéronautique européenne. Des prêts garantis, à l'image de celui accordé à Air France KLM, pourraient notamment être envisagés.