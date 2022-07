Airbus : la révision à la baisse de l'objectif de livraisons d'appareils pour 2022 fait des vagues

(Boursier.com) — Airbus corrige ce jeudi de 4,2% à 101,70 euros, alors que le groupe a annoncé revoir à la baisse son objectif de livraisons d'appareils pour 2022 et repousse son calendrier d'accélération de la production, tout en maintenant ses principaux objectifs financiers, alors que les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement ont pesé au deuxième trimestre.

L'avionneur européen a ainsi abaissé à 700 appareils, contre 720 auparavant, son objectif de livraisons pour 2022 et a indiqué qu'il n'atteindrait que début 2024, au lieu de l'été 2023, son objectif intermédiaire de production de 65 appareils monocouloirs par mois, tout en conservant un objectif de production mensuel de 75 avions monocouloirs en 2025...

Parmi les dernières réactions de brokers, Jefferies est toujours à l'achat mais avec un objectif qui passe de 155 à 145 euros. JPMorgan a réduit pour sa part son objectif de 180 à 175 euros en maintenant sa recommandation à "surpondérer" et Goldman Sachs reste de son côté acheteur en visant 182 euros...

Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 24,8 milliards d'euros (24,6 MdsE au 1er semestre 2021). Airbus a livré un total de 297 avions commerciaux...

L'EBIT ajusté consolidé est ressorti globalement stable à 2,645 MdsE (2,703 MdsE au 1er semestre 2021).

Le résultat net consolidé ressort ainsi à 1,901 MdE au 1er semestre (2,231 MdsE au 1er semestre 2021), soit un bénéfice par action (BPA) consolidé (reporté) de 2,42 euros (2,84 euros au 1er semestre 2021).

Perspectives en question

Pour établir ses perspectives pour l'exercice 2022, Airbus Group table sur l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale, du trafic aérien, des opérations intérieures de l'entreprise, ainsi que de sa capacité à livrer des produits et services. Ces perspectives 2022 sont établies avant fusions et acquisitions.

Sur cette base, Airbus a donc actualisé sa prévision de livraison à environ 700 avions commerciaux en 2022. L'objectif de cadence de production est inchangé (75 avions par mois d'ici à 2025). Il est ajusté de la montée en cadence en 2022 et 2023.

Le groupe maintient cependant son objectif d'Ebit ajusté à 5,5 MdsE et de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à 3,5 MdsE.