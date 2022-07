Airbus : la querelle avec Qatar Airways sur l'A350 se poursuit

(Boursier.com) — La bataille entre Airbus et Qatar Airways se poursuit. L'avionneur européen aurait révoqué le contrat portant sur un quatrième A350 commandé par Qatar Airways. Selon les sources de 'Reuters', l'accord a été révoqué fin juin et devrait être visible dans le carnet de commandes et de livraisons mensuelles d'Airbus qui doit être dévoilé à la fin de la semaine. Airbus pourrait profiter de ce refus de la compagnie qatarie pour essayer de vendre des A350 à d'autres transporteurs tels qu'Air India.

En mai, la Haute cour de justice de Londres a rejeté une proposition de Qatar Airways visant à obliger Airbus à cesser de lui livrer d'autres A350. Qatar Airways, dont une partie des A350 est clouée au sol par les autorités aériennes du Qatar, réclamait plus de 600 millions de dollars d'indemnités à Airbus en arguant de défauts de conception de ces avions.

La compagnie refuse depuis juin dernier de recevoir d'autres A350 et affirme avoir constaté une usure accélérée de la peinture de certains des appareils déjà réceptionnés. Avec cette décision de justice, le transporteur du Golfe est censé continuer à prendre livraison de ses avions et à effectuer les paiements finaux à Airbus même si le différend se poursuit. Airbus, de son côté, a reconnu par le passé l'existence de problèmes techniques, mais a toujours réfuté tout problème de sécurité.

Les deux parties doivent se rencontrer jeudi devant un tribunal de Londres lors de la dernière d'une série d'audiences avant un procès complet provisoirement prévu pour juin de l'année prochaine, sauf règlement à l'amiable, ce qui, selon des sources de l'agence, semble peu probable.