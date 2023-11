Airbus : La guidance publiée en février est maintenue

(Boursier.com) — Le groupe Airbus publie un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,013 milliard d'euros, en hausse de 21% au T3. Le chiffre d'affaires a grimpé de 12% sur la période pour atteindre 14,897 MdsE. Les analystes attendaient un bénéfice de 1,14 MdE en moyenne pour un chiffre d'affaires de 15 MdsE, selon le consensus de place.

Le groupe aéronautique a relevé au passage son objectif de production de gros porteurs A350 et a réaffirmé ses objectifs financiers et de livraison pour 2023.

L'avionneur a expliqué vouloir revenir aux niveaux 'pré-COVID' de 10 avions A350 par mois en 2026, contre un objectif précédent de neuf par mois d'ici fin 2025. D'autres objectifs industriels, dont 720 livraisons de jets en 2023, sont inchangés.

Airbus a déclaré observer une forte demande d'avions commerciaux, "notamment un rebond continu de la demande d'avions gros porteurs tels que l'A350". Le groupe estime toutefois que la chaîne d'approvisionnement restera "difficile". Des risques subsistent sur les coûts, la fiabilité et les volumes de production du transporteur militaire A400M, a ajouté la direction d'Airbus, alors que certains pays seraient réticents face à l'ampleur de leurs commandes initiales.

La guidance publiée en février 2023 est maintenue.

Sur cette base, Airbus vise à atteindre en 2023 autour de :

*720 livraisons d'avions commerciaux ;

*Un EBIT ajusté de 6,0 milliards d'euros ;

*Un Flux de trésorerie disponible avant fusions-acquisitions et financements clients de 3 milliards d'euros.

Le 26 octobre 2023, Airbus a reçu un avis du Département d'État américain l'informant que l'accord de consentement qu'il avait conclu en janvier 2020 avait été clôturé, sur la base du respect de ses conditions. "Cet avis, ainsi que la résiliation antérieure des accords de poursuites différées d'Airbus avec le Serious Fraud Office britannique, le Parquet National Financier français et le ministère américain de la Justice, concluent une période probatoire de trois ans au cours de laquelle Airbus a démontré aux autorités son engagement à la conformité et à l'intégrité. Cela permet à Airbus d'avancer et de continuer à croître de manière durable et responsable".