Airbus : la grosse commande d'Air France KLM serait officialisée ce soir

(Boursier.com) — Journée rêvée pour Airbus ? Après avoir décroché un très beau contrat sur les terres de Boeing en Australie, l'avionneur européen serait sur le point de remporter une importante commande auprès du groupe Air France KLM. Le géant européen devrait fournir à KLM et Transavia une grande partie de leurs futurs monocouloirs. Une annonce officielle pourrait intervenir après la clôture des marchés, selon les sources de 'Bloomberg'.

Air France KLM compte acquérir 160 nouveaux appareils moyen-courrier (dont environ la moitié en option) pour remplacer ses avions les plus anciens. La compagnie franco-néerlandaise a lancé un appel d'offres au début de l'année pour renouveler et étendre les flottes de Boeing 737 moyen-courriers de KLM et des opérations françaises et néerlandaises de Transavia. Le choix d'Airbus serait un coup de force pour l'avionneur européen car KLM et Transavia utilisent actuellement uniquement des Boeing 737 pour leurs opérations moyen-courrier.