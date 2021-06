Airbus : la brouille avec Qatar Airways se confirme

Airbus : la brouille avec Qatar Airways se confirme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qatar Airways met ses menaces à exécution. La compagnie aérienne qatarie a décidé de ne plus recevoir d'Airbus A350 après avoir constaté une usure accélérée de la peinture de certains des appareils déjà réceptionnés auprès de l'avionneur européen.

"Qatar Airways continue de subir et a constaté des circonstances dans lesquelles la surface située sous la peinture de certains de ses A350 se dégradait à un rythme rapide", a expliqué à 'Reuters' un représentant de la compagnie. Le transporteur a décidé de clouer au sol certains de ses appareils "jusqu'à ce que le défaut et ses origines puissent être compris et réglés". "Qatar Airways va exiger que ce défaut et ses origines soient tout à fait appréhendés et corrigés avant de réceptionner d'autres Airbus A350", a ajouté le porte-parole.

"Nous avons un problème avec Airbus que nous devons régler, et si nous ne sommes pas en mesure de régler ce grave problème que nous avons avec eux, nous refuserons de leur prendre des avions", avait déclaré Akbar Al Baker, l'emblématique patron de Qatar Airways, la semaine passée à 'Bloomberg TV'.