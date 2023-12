Airbus : l'Espagne commande 16 Airbus C295

(Boursier.com) — Le ministère espagnol de la Défense a commandé 16 avions Airbus C295 en configuration avion de patrouille maritime (MPA) et avion de surveillance maritime (MSA).

Le contrat s'élève à 1,695 milliard d'euros.

Ces nouveaux appareils permettront à la Force aérienne et spatiale espagnole et à la marine espagnole de renforcer la capacité nationale de guerre sous-marine ainsi que d'augmenter et d'améliorer ses unités de surveillance, de reconnaissance, de recherche et de sauvetage.

Le contrat comprend également des systèmes de formation (Full Flight Simulator et Mission System Simulator) et un dispositif de support logistique.

Le C295 MPA assurera les missions de la flotte P-3 Orion, sorties d'active à la fin 2022.

Ces avions seront assemblés aux installations militaires d'Airbus à Séville.