Airbus : l'Armée française commande des hélicoptères supplémentaires









Crédit photo © Airbus / Anthony Pecchi

(Boursier.com) — La France renforce la flotte de son armée avec des appareils Airbus. La ministre des Armées Florence Parly a ainsi annoncé hier soir que la Direction Génerale de l'Armement (DGA) avait signé une commande portant sur l'acquisition de huit H225M supplémentaires et d'un second prototype du VSR700. Les H225M Caracal seront exploités par l'armée de l'Air et de l'Espace. Le VSR700 est un drone développé dans le cadre du programme de système de drone aérien pour la Marine (SDAM), en coopération avec Naval Group.

Ces contrats sont signés dans le cadre du plan national de soutien à l'aéronautique annoncé par le gouvernement français en 2020. Pour Airbus Helicopters ce plan comprend également la commande de deux H145 pour la sécurité civile et de dix H160 pour la Gendarmerie Nationale.

France H225Ms VSR700 industry. Read the press release: https://t.co/oJdZQiAHVP pic.twitter.com/2ZOCLh1JxP >— Airbus PRESS (@AirbusPRESS), via Twitter

Les livraisons des H225M débuteront en 2024. Ces appareils répondront à un besoin opérationnel de l'armée de l'Air et de l'Espace pour le remplacement attendu de la flotte de Puma.

Grâce à une configuration modulaire et flexible permettant l'intégration de divers équipements, le H225M sera affecté à un large éventail de missions militaires, telles que la recherche et le sauvetage, l'évacuation sanitaire, le soutien aux populations en période de crise et l'entraînement tactique. Stationnés sur la base aérienne de Cazaux (Gironde), les appareils seront déployés sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'en appui aux opérations extérieures de l'armée française.