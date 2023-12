Airbus : l'armée allemande signe la plus grosse commande d'hélicoptères H145M

(Boursier.com) — Très beau contrat pour Airbus Helicopters. La Bundeswehr allemande a signé un contrat pour l'achat d'un maximum de 82 hélicoptères multirôles H145M (62 commandes fermes plus 20 options). Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour le H145M et par conséquent la plus importante pour le système de gestion d'armes HForce. Le contrat comprend également sept années de support et de services, garantissant une mise en service optimale. L'armée allemande recevra cinquante-sept hélicoptères, tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe en recevront cinq.