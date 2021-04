Airbus : l'A330 MRTT pré-sélectionné au Canada

Crédit photo © Airbus Military

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Airbus grimpe de plus de 4% à 100,6 euros ce jeudi. Le géant de l'aéronautique européen s'est qualifié comme soumissionnaire pour le projet ASTRV (Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol) auprès du gouvernement canadien, un processus d'acquisition lancé pour remplacer la flotte d'avions ravitailleurs Airbus A310 MRTT multi rôles (CC-150 Polaris) de l'Aviation royale canadienne (ARC). L'A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) d'Airbus a été identifié comme capable de répondre aux exigences du projet qui passe maintenant à l'étape suivante du processus d'approvisionnement. Une ébauche de projet d'appel d'offres est attendue au troisième trimestre 2021.

Le programme ASTRV vise à remplacer la flotte d'avions ravitailleurs CC-150 Polaris de l'ARC par un aéronef multi rôles capable d'effectuer un large éventail de missions et de participer aux missions de l'OTAN et du NORAD, allant du ravitaillement en vol au transport stratégique du gouvernement canadien et à l'évacuation sanitaire.

Simon Jacques, président d'Airbus Defence and Space Canada, a déclaré : " L'A330 MRTT est le seul ravitailleur multi rôles de nouvelle génération éprouvé au combat, disponible sur le marché. Il est certifié pour opérer avec la majorité des aéronefs occidentaux, y compris les avions de chasse, de transport et de mission en service au Canada. Affichant plus de 250.000 heures de vol, le MRTT est opéré par 13 nations, dont des alliés clés de l'OTAN et des partenaires du Groupe des cinq (Five Eyes) comme l'Australie et le Royaume-Uni".