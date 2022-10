Airbus : Jet2.com s'offre 35 A320neo

(Boursier.com) — Nouvelle belle commande pour Airbus. Jet2.com va s'offrir 35 A320neo, portant son engagement total envers la famille A320 à 98 appareils. La commande d'avions à fuselage étroit s'élève à 3,9 milliards de dollars avant "des remises importantes", avec des livraisons s'étalant sur trois ans jusqu'en 2031, a précisé la compagnie britannique. Elle a également pris des options pour 36 avions additionnels. Jet2.com avait déjà commandé 36 A321neo en août 2021.

La famille A320neo intègre des moteurs de nouvelle génération et des Sharklets, qui, ensemble, offrent plus de 25% d'économies de carburant et de CO2 par rapport aux appareils de la génération précédente.