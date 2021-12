Airbus : ITA commande 28 appareils

(Boursier.com) — ITA Airways, la nouvelle compagnie nationale italienne, a bien passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur 28 appareils, dont sept A220, 11 A320neos et 10 A330neos. Cette commande confirme le protocole d'accord annoncé le 30 septembre dernier. En outre, la compagnie aérienne italienne poursuivra ses projets de location d'A350 pour compléter la modernisation de sa flotte.

Ces nouveaux appareils Airbus viendront accroître la flotte initiale d'ITA Airways avec une nouvelle génération d'appareils plus performants sur le plan environnemental, équipés des dernières technologies et de cabines ultramodernes afin de garantir une efficacité opérationnelle maximale à la compagnie aérienne et le meilleur confort pour les voyageurs.