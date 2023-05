Airbus : ITA Airways reçoit son premier A330neo

(Boursier.com) — ITA Airways, la compagnie aérienne nationale italienne, a pris livraison de son premier A330-900, en location auprès d'Air Lease Corporation. L'appareil rejoindra la flotte d'ITA Airways en juin pour desservir ses routes long-courriers et de nouvelles destinations intercontinentales. La compagnie aérienne exploite déjà toute la gamme d'avions d'Airbus avec une flotte de 68 appareils : 4 A220, 50 avions de la famille A320, 8 A330-200 et 6 A350-900. En choisissant l'A330neos, ITA Airways consolide sa stratégie consistant à être un opérateur entièrement Airbus et à tirer parti de nouveaux niveaux d'efficacité et de flexibilité.