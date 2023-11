Airbus : ITA Airways reçoit son premier A321neo

(Boursier.com) — ITA Airways a pris livraison de son premier A321neo en location auprès d'Air Lease Corporation depuis les installations de production d'Airbus à Hambourg. Ce dernier appareil consolide davantage la stratégie de flotte 100% Airbus du transporteur italien, qui compte actuellement 81 appareils, et comprend des avions A220, A320neo, A330neo et A350 de dernière génération. L'A321neo d'ITA Airways, qui desservira les liaisons moyen-courriers de la compagnie aérienne, dispose d'une configuration trois classes (Business, Premium Economy et Economy).

