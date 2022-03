Airbus intéressé par la division cybersécurité d'Atos ?

(Boursier.com) — C 'est le retour des rumeurs sur la division de cybersécurité d'Atos ce jeudi. Ainsi, BFM Business, citant plusieurs sources, précise qu'Airbus s'intéresserait à cette division cybersécurité du groupe de services informatiques Atos. Le colosse aéronautique européen aurait étudié le dossier, sa direction affichant des ambitions dans le digital. Néanmoins, Airbus ne devrait pas évaluer de rachat de l'ensemble du groupe Atos. Rappelons que Thales avait précisé en février réfléchir à une acquisition de ces activités cybersécurité d'Atos. Ce dernier avait alors indiqué que la division en question, la pépite du groupe, n'était "pas à vendre". "On est concentré sur notre plan de 'turnaround' et on est convaincu du potentiel de retournement considérable du groupe", avait précisé Atos.

Thales avait alors aussi démenti toute discussion avec Atos concernant le rachat de cette division, tout en indiquant être potentiellement intéressé par tout actif de cybersécurité qui serait disponible à la vente.