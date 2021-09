Airbus intègre le DAX40 à Francfort

(Boursier.com) — Airbus intègre le nouvel indice DAX40 allemand. A compter d'aujourd'hui, le DAX comptera 40 entreprises comme c'est notamment le cas pour le CAC40 à Paris. La Deutsche Börse, l'opérateur boursier allemand, parle de la plus grande réforme de l'histoire du DAX, faisant du DAX l'indice Blue Chip allemand, qui représentera un plus large éventail du marché des capitaux allemands. Outre l'avionneur européen, Zalando, Siemens Healthineers ou encore Puma font leur entrée dans le DAX40.

"Nous sommes très heureux d'être nommés au sein du nouveau DAX. Nous pensons qu'Airbus a trouvé sa place dans cet indice en raison de sa taille économique et de ses performances. Cette inclusion nous permet de mieux représenter l'importance industrielle historique d'Airbus en Allemagne et de mettre également en valeur notre portefeuille d'activités innovant et diversifié ", déclare Guillaume Faury, Chief Executive Officer d'Airbus. " L'inclusion dans l'indice boursier le plus important d'Allemagne est à la fois une motivation et une responsabilité pour poursuivre notre forte présence stratégique dans le pays. Nous sommes fiers de nos racines européennes".

Les actions Airbus sont négociées sur trois bourses européennes : à Paris, où Airbus est une composante fixe de l'indice CAC40 depuis 2000, à Francfort et en Espagne (Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence).