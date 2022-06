Airbus : IAG s'offre 14 appareils de la famille A320neo

(Boursier.com) — Nouvelle commande britannique pour Airbus. Quelques jours après qu'easyJet eut annoncé l'acquisition de 56 avions de la famille A320neo, IAG s'offre 14 appareils de la même famille. La maison-mère de British Airways et d'Iberia va acheter 11 A320neo et 3 A321neo à la suite de l'exercice d'options annoncées en 2013. Les livraisons sont prévues entre 2024 et 2025. Les avions remplaceront les A320ceo vieillissants au sein de la flotte court-courrier du Groupe. Ces appareils modernes et plus économes en carburant apporteront à la fois des économies de coûts et des avantages environnementaux aux compagnies d'IAG. Ils viendront s'ajouter aux six A320neo et deux A321neo issus de la conversion d'options d'achat exercées en mars dernier.