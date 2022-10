Airbus : IAG confirme une commande de 37 A320neo

(Boursier.com) — International Airlines Group (IAG) a confirmé une commande portant sur 37 A320neo supplémentaires, à la suite de l'approbation de ses actionnaires. La dernière commande fait suite à des accords antérieurs portant sur 22 avions de la famille A320neo (17 A320neos, 5 A321neos) annoncés en mars et juin 2022, portant le total d'appareils commandés par le groupe britannique pour l'année à 59 monocouloirs.

La famille A320neo intègre les toutes dernières technologies, notamment des moteurs de nouvelle génération et des Sharklets, qui, ensemble, permettent d'économiser au moins 20% de carburant, rappelle l'avionneur européen. Avec plus de 8.500 commandes auprès de plus de 130 clients, la famille A320neo est l'avion le plus populaire au monde.