Airbus Helicopters : commande chinoise

(Boursier.com) — Airbus Helicopters et SKYCO International Financial Leasing, une entreprise publique appartenant à la province chinoise du Guangdong, ont signé un contrat portant sur six hélicoptères H175. Soutenu par le gouvernement local, SKYCO Leasing est chargé de diriger le développement de l'industrie aéronautique dans la province. Les hélicoptères polyvalents H175 acquis par SKYCO Leasing seront déployés par le gouvernement du Guangdong pour la recherche et le sauvetage, les services médicaux d'urgence, les secours en cas de catastrophe et d'autres missions de services publics en Chine.