Airbus Helicopters boucle le salon Heli-Expo avec 155 engagements

(Boursier.com) — Airbus Helicopters boucle l'édition 2024 d'Heli-Expo, tenu cette année en Californie, avec 155 engagements, dont 40 commandes fermes, pour une variété de ses hélicoptères multimissions. Les faits marquants du salon incluent un contrat historique avec THC portant sur jusqu'à 120 hélicoptères de différents types, avec une commande ferme de 8 H125 et 10 H145 dans le cadre de l'accord. Airbus Helicopters continue de se positionner comme leader sur le marché des services médicaux d'urgence par hélicoptère avec le H145 pour THC et jusqu'à 10 H145 pour le DRF Luftrettung. L'opérateur américain HealthNet Aeromedical Services a de son côté ajouté quatre H135 à sa flotte entièrement Airbus.

Le voyagiste canadien Niagara Helicopters a ajouté six H130 et Bristow a passé une commande allant jusqu'à 15 H135 pour le marché en pleine croissance de l'énergie. Airbus Helicopters et LCI ont annoncé deux partenariats renforçant leur relation de longue date, l'un pour explorer le marché de la mobilité aérienne avancée (AAM) et l'autre pour répondre aux besoins à long terme en matière de capacité, de durabilité et de financement du secteur.