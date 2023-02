Airbus : Guillaume Faury tire la sonnette d'alarme

(Boursier.com) — Guillaume Faury rappelle ses équipes à l'ordre. Irrité par la dernière série de retards qui a affecté l'objectif de livraisons de l'avionneur à la fin 2022, le directeur général d'Airbus a déclaré aux cadre-dirigeants de l'entreprise que la baisse des livraisons de 33% le mois dernier était un autre "signal d'alarme". "Il a clairement indiqué que cela ne peut pas se produire deux fois", a déclaré à 'Reuters' une personne au courant de la situation. Une autre a décrit le dirigeant habituellement mesuré comme "furieux".

Alors que le marché bruisse de rumeurs quant à une nouvelle série de contre-temps que pourrait subir le groupe européen, tous les regards sont tournés vers le 16 février, jour au cours duquel Airbus dévoilera ses comptes 2022 et définira des objectifs, sans aucun doute prudents, pour 2023. Des sources de l'agence ont déclaré s'attendre à un objectif de livraisons 2023 pas très supérieur aux 720 unités d'origine prévu pour 2022, bien que suite aux dernières remarques de G.Faury, un seuil aussi bas que 700 unités ne puisse être exclu.

De nombreux analystes tablent néanmoins sur un objectif plus proche de 750, contre 661 livraisons en 2022. Ils affirment que G.Faury voudra éviter d'effrayer les investisseurs tout en s'assurant contre le risque de nouvelles révisions à la baisse des prévisions en fixant des attentes trop élevées.

Jusqu'à présent, Airbus a imputé les retards croissants à ses fournisseurs, notamment aux fabricants de moteurs. Mais la structure, les contrôles opérationnels et les performances au sein d'Airbus sont de plus en plus sous le feu des projecteurs, alors que plusieurs fournisseurs prévoient de nouveaux retards de livraisons. A suivre...