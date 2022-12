Airbus : Guillaume Faury s'inquiète pour la compétitivité de l'industrie européenne

(Boursier.com) — Le ciel s'assombrit sur l'industrie européenne. Guillaume Faury s'inquiète pour la compétitivité du secteur en raison de l'envolée des prix de l'énergie mais aussi de l'Inflation Reduction Act' mis en place par l'administration Bidden. Interrogé lors d'un évènement organisé par l'Association des Journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE), le patron d'Airbus a averti que les fournisseurs aérospatiaux européens commençaient à se déplacer vers les États-Unis pour échapper à la flambée des coûts de l'énergie et a exhorté les gouvernements à accorder des allégements fiscaux pour arrêter ce flux.

Certaines entreprises allemandes, par exemple dans le secteur de la chimie, ont déjà décidé de délocaliser, alors qu'en France, il y a plutôt un attentisme qui pourrait se traduire par des départs au début de l'année prochaine. "Un certain nombre de petites entreprises dépendantes de l'énergie ne peuvent plus faire fonctionner l'équation", a déclaré le dirigeant, président de la filière aéronautique française (Gifas). "Ils doivent décider s'ils doivent arrêter leurs opérations ou déménager là où les prix de l'énergie sont plus bas", selon ses propos repris par 'Bloomberg'.

La loi sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden a provoqué la colère de l'Union européenne, qui affirme qu'elle viole les règles de l'Organisation mondiale du commerce en matière de subventions et se demande s'il convient de déposer une plainte officielle ou de créer un programme similaire. G.Faury a déclaré que la loi américaine est "très favorable" aux fournisseurs de l'aviation, qui sont également attirés par les subventions pour les programmes d'énergie 'décarbonée', y compris l'hydrogène vert, un domaine dans lequel Airbus est particulièrement actif. L'UE, en revanche, "a de bonnes intentions" mais son cadre réglementaire est trop restrictif et complexe, "avec beaucoup plus de taxes, beaucoup plus de barrières et beaucoup plus de règles". Selon le boss d'Airbus, la loi américaine "crée une crise pour l'Europe".