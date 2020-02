Airbus Group : une consolidation vers les supports est probable (AT)

Airbus Group : une consolidation vers les supports est probable (AT)







Synthèse

Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des cours. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Après un plus haut à 139 EUR le titre corrige vers la moyenne mobile à 50 jours à 132.34 : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Les premiers points d'achats (ou supports court terme) sont à 126.12 EUR et 122.52 EUR. Les résistances sont à 142.32 EUR et 147.72 EUR

Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Neutre Cours au 03/02 133,24 Tendance de fond Positif MM20 135,12 Support 1 126,12 MM50 132,34 Support 2 122,52 RSI 47,99 Résistance 1 142,32 MACD 0,79 Résistance 2 147,72 Stochastique 29,37

Analyse technique fournie par © TEC