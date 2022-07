Airbus Group : le résultat net glisse au-dessous de 2MdsE au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé d'Airbus Group s'élève à 24,8 milliards d'euros (24,6 MdsE au 1er semestre 2021). Airbus a livré un total de 297 avions commerciaux.

L'EBIT ajusté consolidé est globalement stable à 2,645 MdsE (2,703 MdsE au 1er semestre 2021).

Les dépenses de R&D autofinancées consolidées s'élèvent à 1,256 MdE (1,262 MdE au 1er semestre 2021).

L'EBIT (reporté) consolidé s'établit à 2,579 MdsE (2,727 MdsE au 1er semestre 2021) et inclut des ajustements totalisant -66 millions d'euros net.

Le résultat net consolidé ressort à 1,901 MdE au 1er semestre (2,231 MdsE au 1er semestre 2021), soit un bénéfice par action (BPA) consolidé (reporté) de 2,42 euros (2,84 euros au 1er semestre 2021).

Le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients s'établit à 1,955 MdE (2,051 MdsE au 1er semestre 2021), reflétant les bénéfices convertis en trésorerie. Il comprend également un échelonnement favorable des recettes et des paiements, en partie compensé par une augmentation des stocks. Le flux de trésorerie disponible consolidé est de 1,646 MdE (2,012 MdsE au 1er semestre 2021).

La trésorerie brute s'élevait à 21,6 MdsE au 30 juin (22,7 MdsE à fin 2021) et la trésorerie nette consolidée à 7,2 MdsE (7,7 MdsE à fin 2021).

La position de trésorerie reste forte à 27,6 Mdse fin juin 2022.

Perspectives

Pour établir ses perspectives pour l'exercice 2022, Airbus Group table sur l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale, du trafic aérien, des opérations intérieures de l'entreprise, ainsi que de sa capacité à livrer des produits et services. Ces perspectives 2022 sont établies avant fusions et acquisitions.

Sur cette base, Airbus actualise sa prévision de livraison à environ 700 avions commerciaux en 2022. L'objectif de cadence de production est inchangé (75 avions par mois d'ici à 2025). Il est ajusté de la montée en cadence en 2022 et 2023.

Le groupe maintient son objectif d'Ebit ajusté à 5,5 MdsE et de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à 3,5 MdsE.

"Airbus a atteint une solide performance financière au premier semestre dans un environnement opérationnel complexe, la situation géopolitique et économique générant de nouvelles incertitudes dans le secteur. Les défis de la supply chain nous obligent à ajuster les étapes de montée en cadence de la famille A320 en 2022 et 2023, et nous visons désormais un rythme mensuel de 65 appareils début 2024. Nous avons par conséquent actualisé nos objectifs de livraisons pour 2022. Nous avons maintenu nos prévisions en matière de bénéfices et de trésorerie, soutenues par la solide performance financière du 1er semestre", a déclaré Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus. "Les équipes Airbus collaborent activement avec nos fournisseurs et partenaires afin d'atteindre une cadence de production de 75 avions par mois d'ici à 2025, soutenue par une forte demande des clients".