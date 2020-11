Airbus Group : la Bundeswehr commande 31 hélicoptères NH90

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — La Bundeswehr allemande a commandé 31 hélicoptères NH90 (Sea Tiger), pour les opérations navales de la marine allemande. Nathalie Tarnaud-Laude (Présidente de NHI) et Giorgio Gomma (Directeur général de l'Agence OTAN de gestion des hélicoptères ; NAHEMA) ont signé ce contrat le 26 novembre, au nom de l'Office fédéral de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service des forces armées allemandes (BAAINBw).

Ces hélicoptères remplaceront la flotte Sea Lynx Mk88A de la marine allemande, entrée en service en 1981. La Bundeswehr a déjà commandé 18 hélicoptères de transport naval NH90 Sea Lion, dont 7 ont déjà été livrés.

Rappelons que 100 hélicoptères NH90 ont déjà été livrés à 6 pays différents, et ont effectué plus de 70.000 heures de vol dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage, humanitaires et militaires. Actuellement, 430 hélicoptères NH90 sont en service dans le monde et totalisent plus de 270.000 heures de vol.