Airbus Group : Delta Air Lines commande 12 avions A220-300 supplémentaires

(Boursier.com) — Dans le cadre de son accord actuel, Delta Air Lines a dévoilé une commande de 12 avions A220-300 supplémentaires auprès d'Airbus, ce qui porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie aérienne, soit 45 A220-100 et 86 A220-300.

Au fil des années, Delta a placé 5 commandes incrémentales et est aujourd'hui le plus grand client et opérateur de l'A220.

Delta a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018, et était le premier opérateur basé aux Etats-Unis à opérer ce type d'avions. Delta opère présentement une flotte de 433 avions Airbus, dont 61 avions A220, 280 appareils de la Famille A320, 64 A330 et 28 avions A350-900.

Avec 271 A220 livrés à 16 compagnies aériennes opérant sur quatre continents, l'A220 est l'avion optimal offrant une flexibilité à la fois pour les liaisons régionales et les routes de longues distances. Cette flotte est opérée sur plus de 1.100 routes vers 375 destinations à travers le monde. A la fin du mois de juin 2023, près de 30 clients ont commandé plus 800 avions A220, confirmant ainsi sa position comme chef de file sur le marché des petits avions monocouloirs