Airbus : gros rebond

Crédit photo © Airbus SAS

(Boursier.com) — Airbus, qui restait sur six séances de net repli et près de 35% de pertes à la clef, rebondit de 8,5% à 53,7 euros en ce début de semaine. Dans le sillage d’un marché mieux orienté, le titre du géant aéronautique fait fi d’une note de la DZ Bank qui a dégradé la valeur à 'vendre' en visant 39 euros contre 143 euros jusqu’ici. Le courtier affirme qu’Airbus sera probablement affecté par la crise du coronavirus plus longtemps et plus fortement que prévu, le trafic aérien ne se redressant peut-être pas avant la mi-2021. Il souligne également que le groupe européen est touché à la fois du côté de la demande et de l'offre, avec des parties de grands sites de production d'avions civils actuellement en ‘stand-by’ et une "vague possible de faillites" parmi les petites et moyennes compagnies aériennes…Au final, le broker estime que la croissance structurelle d'Airbus et son histoire de FCF sont en train de devenir négatives.