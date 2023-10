Airbus : grimpe, broker en soutien

(Boursier.com) — Airbus grimpe de 1,6% à 124,9 euros à l'ouverture du marché parisien, soutenu par une note d'analyste. Jefferies est passé à l''achat' sur le géant européen tout en remontant sa cible de 130 à 150 euros. L'analyste affirme que le constructeur aéronautique offre un point d'entrée attractif et que la fin des révisions négatives du consensus approche. Selon le broker, le débat autour d'Airbus commencera à s'éloigner des niveaux de livraison pour se tourner vers le levier opérationnel à mesure que le mix commencera à s'améliorer. Il table sur un potentiel doublement de l'Ebit de la division commerciale d'ici 2026. La génération de liquidités devrait par ailleurs ouvrir la possibilité de rachats de titres "le plus tôt possible".