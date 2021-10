Airbus grimpe après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Airbus s'adjuge 2,6% à 112,8 euros en début de séance, les opérateurs saluant le relèvement des objectifs 2021 pour la deuxième fois depuis le début de l'exercice. Le géant de l'aéronautique vise désormais un bénéfice opérationnel de 4,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 2,5 milliards, contre respectivement 4 MdsE et 2 MdsE précédemment. Il compte par ailleurs toujours livrer 600 avions commerciaux.

Au troisième trimestre, le groupe a vu son bénéfice opérationnel reculer de 19% à 666 ME, pour un chiffre d'affaires en baisse de 6% à 10,518 milliards d'euros.

En outre, Airbus a différé certains projets d'augmentation de sa production après une semaine au cours de laquelle plusieurs entreprises du secteur ont mis en garde contre des pénuries d'approvisionnement. La firme a arrondi son principal objectif de production d'avions monocouloirs de la famille A320 à 65 par mois d'ici l'été 2023, soit un peu plus tard que prévu initialement. En mai, Airbus avait demandé à ses fournisseurs de garantir un rythme de production ferme de 64 appareils par mois d'ici le deuxième trimestre 2023.

"Nous nous concentrons sur la sécurisation de la montée en puissance de la famille A320 et nous nous efforçons de garantir la mise en place des bonnes capacités industrielles et de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Guillaume Faury, CEO d'Airbus. Lors de la conférence de présentation, le dirigeant a souligné qu'il n'y avait eu "aucun changement de fond" en ce qui concerne l'A320. G.Faury a déclaré qu'il était toujours en train d'évaluer s'il fallait s'engager à produire 75 appareils par mois d'ici 2025. " La demande est là, mais l'entreprise doit tenir compte de la chaîne d'approvisionnement". Les loueurs aéronautiques, les motoristes et certains fournisseurs s'interrogent sur l'existence d'une demande suffisante.

Concernant d'autres programmes, Airbus a déclaré qu'il augmenterait la production d'A330 de deux par mois actuellement à près de trois fin 2022, à la suite des récents contrats signés avec des compagnies aériennes telles que l'allemande Condor. Airbus a confirmé par ailleurs son projet d'augmenter la production du nouveau gros porteur A350 de cinq à six par mois, mais a reporté sa mise en oeuvre de l'automne 2022 au début de 2023.

Les résultats d'Airbus au troisième trimestre sont "bons compte tenu des circonstances", affirme Morgan Stanley dans une note, ajoutant que si le relèvement des perspectives est "seulement" conforme au consensus, les attentes ne prévoyaient pas de rehaussement lors de cette publication. Le maintien de l'objectif de livraison de 600 avions pour l'ensemble de l'année indique que la société a une bonne visibilité sur les livraisons jusqu'à la fin de l'année, "ou du moins une volonté de maintenir la pression sur la chaîne d'approvisionnement à mesure que les taux de production augmentent".