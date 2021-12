Airbus : French bee reçoit son premier A350-1000

(Boursier.com) — French bee a pris livraison de son premier A350-1000, en location auprès d'Air Lease Corporation. La compagnie française opère ainsi une flotte entièrement composée d'A350. Cet appareil est le premier de deux A350-1000 qui seront exploités par la compagnie sur la ligne Paris - Saint Denis de La Réunion. Les A350-1000, motorisés par les Rolls-Royce Trent XWB-97, viendront s'ajouter aux quatre A350-900 déjà présents dans la flotte de French bee.

L'appareil dispose de 480 sièges répartis en deux classes (40 en classe premium et 440 en classe économique), disposant de tout le confort et des commodités de la cabine Airspace d'Airbus, notamment, un système de divertissement à bord de pointe et une connectivité WiFi complète dans toute la cabine.

Par ailleurs, le groupe Dubreuil a également reçu autre A350-1000 en location auprès d'Air Lease Corporation destiné à Air Caraïbes, ce qui porte à quinze le nombre d'appareils Airbus dans la flotte du groupe.