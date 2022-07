Airbus fournira 42 plateformes satellitaires à Northrop Grumman pour la SDA

(Boursier.com) — Airbus US Space & Defense, Inc. a été choisi par Northrop Grumman dans le cadre de la Tranche 1 (T1TL) de la constellation prototype du réseau d'échange (Transport Layer) pour l'Agence américaine de développement spatial (SDA). Airbus US est ainsi chargé de fournir 42 platesformes de satellites ainsi que des services d'assemblage, d'intégration et de test (AIT), de lancement et de soutien à la mise en service de satellites.

Ce Transport Layer sera l'épine dorsale de l'architecture spatiale de défense nationale de la SDA, en fournissant données et connectivité militaires sûres, résilientes et à faible latence dans le monde entier pour une gamme complète d'applications pour la défense. Soutenir cet effort vital souligne l'engagement d'Airbus US à poursuivre l'expansion de son site de Floride et à investir dans la Space Coast pour soutenir les missions spatiales commerciales et gouvernementales américaines.

Airbus US a conçu une plateforme satellite hautement adaptable et fera appel à Airbus OneWeb Satellites (AOS), la coentreprise d'Airbus US et de OneWeb située à Merritt Island, en Floride, pour l'assembler à l'aide de sa ligne de production ultramoderne. Cette ligne livre actuellement jusqu'à deux satellites par jour à OneWeb. AOS parvient à ce résultat de pointe grâce à la maturité de sa chaîne d'approvisionnement et à son approche novatrice de la fabrication. A ce jour, cette installation a déjà produit plus de 400 des 648 satellites commandés par OneWeb.