Airbus : forte hausse des livraisons en mars ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus serait sur la bonne voie. L'avionneur européen aurait accéléré ses expéditions d'avions commerciaux en mars et pourrait ainsi livrer sur l'ensemble du premier trimestre au moins autant d'appareils que sur la même période de l'année dernière, qui n'avait été que partiellement affectée par la crise du coronavirus. Après un début d'année au ralenti - Airbus a livré 53 jets au cours des deux premiers mois de 2021 - la tendance aurait fortement accéléré en mars, selon des sources industrielles et des estimations non officielles de l'agence 'Reuters', qui précise que toutes les données de livraison finales sont sujettes à des changements de dernière minute en raison d'un audit interne.

Airbus aurait notamment livré 44 avions de la famille A320 le mois passé. "Airbus tient ses promesses", a déclaré une source du secteur aérien. Sur l'ensemble de 2021, Airbus s'est pour le moment fixé un objectif de livraisons identique à celui de 2020, soit 566 appareils. Le groupe devrait dévoiler le détail de ces livraisons trimestrielles ce jeudi.