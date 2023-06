Airbus : Flynas s'offre 30 A320neo additionnels

(Boursier.com) — Comme le laissaient entendre les derniers bruits de couloir, Flynas va bien acquérir de nouveaux Airbus. Au Bourget, la compagnie aérienne saoudienne à bas coûts a signé un accord ferme pour 30 A320neo additionnels, portant son carnet de commande à 120 unités. Le transporteur exploite une flotte entièrement Airbus et avait récemment commandé un mélange d'avions A320neo et A321XLR. La société possède également quelques gros-porteurs A330 utilisés principalement pour le pèlerinage du Hajj... L'année dernière, Flynas, qui envisage d'établir deux bases locales dans deux autres pays dans le cadre d'un plan visant à devenir le plus grand transporteur low-cost du Moyen-Orient, a déclaré qu'il prévoyait d'étendre ses commandes d'appareils existantes à 250 avions.