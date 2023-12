Airbus Flight Academy Europe modernise sa flotte d'avions d'entraînement

(Boursier.com) — Airbus Flight Academy Europe, filiale à 100% d'Airbus assurant la formation des pilotes civils et militaires, a reçu ses premiers avions d'entraînement Elixir, plus économes en carburant et plus silencieux, dans le cadre de sa stratégie de développement durable. Ces quatre premiers appareils, sur un total de huit à livrer, sont équipés d'un cockpit spécialement conçu pour l'Airbus Flight Academy, comprenant deux systèmes d'instruments de vol électroniques (EFIS) afin de préparer les pilotes cadets aux technologies utilisées dans les avions commerciaux les plus avancés d'aujourd'hui.

Airbus Flight Academy Europe a été créée en 2006 pour fournir des installations et des services de formation destinés à la formation initiale, de base et avancée des pilotes civils et militaires. Airbus Flight Academy Europe a développé ses propres capacités de formation de pilotes et propose le programme de formation des cadets pilotes d'Airbus depuis 2019.

Le programme de formation des cadets pilotes d'Airbus à Angoulême est ouvert aux diplômés du secondaire âgés de 18 ans ou plus du monde entier. Les candidats sont soumis à des tests de sélection en ligne et sur site avant d'être admis à la formation, qui comprend plus de 800 heures de cours au sol et 200 heures de formation pratique, en vol et sur simulateur. Environ 80 cadets sont formés chaque année à l'Airbus Flight Academy Europe.