Airbus : fait pression sur les compagnies aériennes chinoises

(Boursier.com) — La chine doit se manifester ! Airbus exhorte les compagnies aériennes chinoises à passer des commandes pour ses plus gros avions si elles ne veulent pas attendre trop longtemps avant de recevoir leurs appareils. "La disponibilité des créneaux évolue très rapidement et nous avons essayé d'accélérer cette discussion avec nos clients chinois", a déclaré George Xu, directeur général d'Airbus Chine, dans une interview accordée à 'Bloomberg' à Tianjin.

L'année dernière, les transporteurs chinois ont acheté 332 avions monocouloirs Airbus, d'une valeur d'environ 42 milliards de dollars aux prix catalogue, mais les acquisitions d'avions gros porteurs ont chuté - le carnet de commandes pour ces plus gros appareils est inférieur à deux douzaines, selon les données du cabinet Cirium. Les commandes de Boeing en Chine ont de leur côté fondu ces dernières années à la suite des crashs du 737 Max et en raison des tensions politiques entre Pékin et Washington.

Alors que les chaînes de production des monocouloirs sont saturées quasiment jusqu'à la fin de la décennie, Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus, a averti le mois dernier que les temps d'attente pour les avions à fuselage large augmentent également. L'avionneur européen a prévu que les compagnies aériennes chinoises auront besoin de 9.440 nouveaux avions entre 2023 et 2042, dont environ 15% de gros porteurs. "L'Asie représente la moitié de la demande mondiale pour les 20 prochaines années", a déclaré G.Xu. "La Chine représente environ la moitié de la demande de l'Asie".

Environ 50 compagnies aériennes chinoises exploitent quelque 3.190 avions monocouloirs et 449 bicouloirs. Les soi-disant Big Three - Air China, China Southern Airlines et China Eastern Airlines - représentent les deux tiers de la flotte globale et ont des avions dont l'âge moyen est d'environ 8 ans, précise l'agence.

Sur les mono-couloirs, l'A220 pourrait constituer une solution de remplacement pour certains transporteurs asiatiques. "Compte tenu du fait que les premiers créneaux pour l'A320 sont en 2029, peut-être que l'A220 pourrait également être une excellente solution alternative pour certaines de ces compagnies aériennes chinoises si elles souhaitent passer des commandes pour des créneaux antérieurs", a ainsi déclaré G.Xu.