Airbus fait mousse sur l'ISS

(Boursier.com) — Airbus a envoyé une nouvelle expérience sur les liquides, FOAM-C, vers la Station Spatiale Internationale (ISS). Conçue et réalisée pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), FOAM-C devrait être activée au cours du mois de mars par l'astronaute Jessica Meir, qui a rejoint l'ISS en septembre 2019.

FOAM-C permet d'étudier la stabilité des mousses lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'influence de la gravité terrestre. Les scientifiques souhaitent analyser le comportement des mousses à différents niveaux de liquidité, et en particulier autour du point de passage d'une structure quasi-solide à quasi-liquide, et ce en micro-gravité. De plus, l'expérience pourra apporter des informations sur la fabrication, l'utilisation et le vieillissement des mousses utilisées dans un grand nombre de domaines, tels que les cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, l'industrie agroalimentaire, les produits d'entretien, d'étanchéité et la lutte contre les incendies.

Le dispositif expérimental est composé de 5 segments comprenant au 20 petites cellules de test contenant différents mélanges de liquides. Le laboratoire de mécanique des fluides du module Columbus de l'ISS remuera et analysera automatiquement ces mélanges au moyen d'un dispositif optique laser, de photodiodes ultra sensibles et de caméras haute résolution pouvant prendre jusqu'à 10.000 images par seconde. Chacun des segments comprend 4 cellules de test pour un poids total de 320 g, chaque cellule de test pesant seulement 20 g et contenant moins de 2 cm3 de fluides.