Airbus : Eutelsat Quantum au départ vers Kourou

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le satellite Eutelsat Quantum construit par Airbus a été expédié depuis le site d'Airbus Defence and Space à Toulouse vers Kourou, en Guyane, en vue de son lancement fin juillet sur une Ariane 5.

Le satellite Eutelsat Quantum représente une avancée révolutionnaire pour les satellites commerciaux, offrant une personnalisation et une flexibilité très élevées. Il inaugure une reconfigurabilité des services en orbite sans précédent en termes de couverture, de fréquence et de puissance, ce qui rend possible une refonte complète de la mission, quelle que soit la position orbitale.

Grâce à sa conception numérique, Eutelsat Quantum sera le premier satellite universel capable de s'adapter encore et encore aux besoins commerciaux. Il sera situé à 48o Est et offrira une couverture étendue de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, et même au-delà, car il pourra couvrir toute zone souhaitée par le client à tout moment au cours de sa vie en orbite.

Le satellite fournira des communications évolutives avec définition de forme dynamique du faisceau et des capacités de suivi des engins, optimisées en termes de puissance et de débit en fonction des besoins des transports maritimes, aéronautiques et terrestres qu'il couvrira. Il permettra également la conception sur mesure de larges réseaux de données et la gestion de forme dynamique du trafic, répondant ainsi à la demande où et quand cela est nécessaire. En outre, il fournira aux utilisateurs gouvernementaux une réponse rapide pour la protection civile et l'aide à la reprise post sinistre, ainsi qu'un contrôle sécurisé utilisant les dernières technologies de cryptage.

La masse du satellite au lancement est de 3,5 tonnes et sa durée de vie nominale est de 15 ans.

Rappelons qu'Eutelsat Quantum a été développé dans le cadre d'un projet de partenariat de l'ESA avec Airbus et Eutelsat.