Airbus : Euclid traque l'énergie sombre et la matière noire

(Boursier.com) — La sonde scientifique Euclid de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) a été lancée avec succès depuis le Centre spatial Kennedy. Un télescope de haute précision de 1,2 m de diamètre et un module de charge utile conçus et construits par Airbus permettront à Euclid d'explorer la composition et l'évolution de l'Univers sombre, y compris le rôle de la matière noire et de l'énergie sombre.

Construit par Thales Alenia Space pour l'ESA, Euclid va recueillir des images de très haute résolution du ciel dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges. En 6 ans d'observation, couvrant plus d'un tiers du ciel, Euclid mesurera la forme et les distances de plus d'un milliard de galaxies. "Euclid est une autre mission spatiale d'envergure mondiale qui aidera l'humanité à comprendre la structure et l'évolution de l'Univers. Il s'agit du plus grand télescope aux performances optiques les plus élevées jamais conçu et intégré par Airbus, ce qui témoigne des compétences et de l'expertise de notre équipe chargée des instruments spatiaux", commente Jean- Marc Nasr, directeur d'Airbus Space Systems.

Euclid créera une carte de la structure de l'Univers et étudiera la façon dont l'Univers s'est étendu et dont la structure s'est formée au cours de l'histoire cosmique, pour révéler ainsi le rôle de la gravité et de l'énergie noire. Euclid examinera également les effets de la "lentille gravitationnelle", un effet gravitationnel qui déforme les formes des images de galaxies lointaines en raison de la présence de matière noire entre la Terre et ces galaxies. Il permettra ainsi de cartographier la distribution de la matière noire dans l'Univers avec une précision sans précédent.

Le télescope en carbure de silicium (SiC) devra fonctionner dans des conditions de froid extrême autour de 100 kelvins (-170oC). Il s'appuie sur l'expertise de pointe d'Airbus dans la technologie du carbure de silicium pour l'espace, qui a déjà fait ses preuves en orbite sur les missions Herschel et Gaia de l'ESA.

Rappelons que Euclid est une "mission moyenne" du programme Cosmic Vision de l'ESA. Thales Alenia Space fut le maître d'oeuvre industriel du satellite et Airbus était responsable de la charge utile, dont le télescope est l'instrument principal. Euclid atteindra son orbite opérationnelle autour du point de Lagrange L2 4 semaines après le lancement, date à laquelle les essais commenceront, les opérations complètes devant débuter au bout de trois mois.