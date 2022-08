Airbus : Etihad Airways confirme une commande de sept A350F

(Boursier.com) — Etihad Airways va bien commander sept A350F, la nouvelle version cargo du long-courrier d'Airbus, après avoir signé une lettre d'intention (LoI) lors du salon aéronautique de Singapour en début d'année. Ces appareils viendront s'ajouter à la flotte existante d'A350 de la compagnie basée à Abu Dhabi (5 A350-1000).

Tony Douglas, directeur général du groupe Etihad Aviation Group, a déclaré : "en construisant l'une des flottes les plus jeunes et les plus durables au monde, nous sommes ravis de prolonger notre partenariat à long terme avec Airbus avec l'ajout de l'A350 Freighter. Cette capacité de fret supplémentaire soutiendra la croissance sans précédent que nous connaissons dans la division Etihad Cargo. Airbus a développé un avion remarquablement économe en carburant qui, en tandem avec l'A350-1000 de notre flotte de passagers, soutient notre engagement à atteindre le 'zéro émission nette' de carbone d'ici 2050".