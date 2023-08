Airbus et Voyager Space créent une coentreprise pour la construction et l'exploitation de Starlab

(Boursier.com) — Voyager Space, acteur majeur de l'exploration spatiale, et Airbus Defence and Space (Airbus) annoncent un accord ouvrant la voie à une coentreprise transatlantique pour développer, construire et exploiter Starlab, une station spatiale commerciale prévue pour succéder à la Station Spatiale Internationale (ISS).

Ce partenariat garantira la poursuite de la collaboration entre les Etats-Unis et l'Europe dans l'espace. Cette entreprise commune, à dominante américaine, réunira des leaders de classe mondiale dans le domaine spatial, tout en unissant davantage les intérêts américains et européens dans l'exploration de l'espace.

L'accord de ce 2 août s'appuie sur un partenariat conclu en janvier 2023, dans lequel Voyager a annoncé avoir choisi Airbus pour fournir soutien et expertise en matière de conception technique pour Starlab. "Cette ambition transatlantique, avec un pied de chaque côté de l'océan, aligne les intérêts de Voyager et les nôtres, ainsi que ceux de nos agences spatiales respectives. Elle permettra aussi à l'Europe et aux États-Unis de continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'espace, pour faire avancer l'humanité. Ensemble, nos équipes se concentrent sur la création d'une destination spatiale inégalée, tant sur le plan technologique que sur le plan commercial", commente Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus.

En plus de l'entité américaine, Starlab aura une entité européenne de l'entreprise commune afin de servir directement l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et les agences spatiales de ses Etats membres.

La mise en oeuvre de la coentreprise sera soumise aux autorisations réglementaires applicables.