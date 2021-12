Airbus et Oneweb étendent leur coopération

(Boursier.com) — Airbus et Oneweb ont signé un accord de partenariat pour la distribution des services de communication par satellites en orbite basse pour des usages militaires et gouvernementaux. En tant que principal fournisseur de services de communication militaire par satellites en Europe, Airbus pourra ainsi proposer, à partir de fin 2021, une nouvelle offre de communication basée sur la constellation Oneweb à des forces armées européennes ainsi qu'à des forces de sécurité et de protection civile.

"Avec cette nouvelle offre basée sur la constellation OneWeb et la technologie Airbus, nous pouvons offrir à nos clients militaires une réelle flexibilité pour leurs futurs réseaux intégrés et cloud de combat, et ainsi disposer d'une supériorité de l'information. Nous serons le tout premier fournisseur à proposer ce type de service aux forces européennes" a déclaré Evert Dudok, Executive Vice President de Connected Intelligence chez Airbus Defence and Space.

Dans le cadre de ce partenariat, Airbus et Oneweb prévoient de développer une offre complète de services sécurisés dédiés aux besoins spécifiques des forces armées pour l'ensemble de leurs opérations terrestres, maritimes et aériennes. Ces nouveaux services de communication par satellites offriront des communications à haut débit, tout IP (Internet Protocol), permettant de prioriser les flux de communication et d'assurer un très haut niveau de disponibilité. Les utilisateurs pourront compléter les services et réseaux existants en ayant la possibilité de passer de communications par satellites en orbite basse (LEO) à des satellites en orbite géostationnaire (GEO) de façon flexible et interopérable. Cela permettra notamment de connecter des véhicules, des navires en mer et des avions en vol, et ainsi de connecter les futures applications de type cloud multi-domaines et d'accéder à une supériorité de l'information.

Conçus par Airbus, les satellites Oneweb sont actuellement produits sur le site d'Airbus OneWeb Satellites en Floride, aux Etats-Unis. Après une première mise en service sur la zone arctique entre le pôle nord et le 50ième parallèle, OneWeb prévoit que son offre soit disponible avec une couverture globale de la Terre d'ici fin 2022 avec une constellation de 648 satellites en orbite basse.