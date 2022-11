Airbus et Neste s'associent pour promouvoir l'utilisation d'un carburant d'aviation 100% durable

(Boursier.com) — Neste et Airbus concluent un accord visant à faire progresser l'utilisation du carburant durable d'aviation (SAF) dans le secteur de l'aviation. Les deux entreprises partagent cette même vision : le SAF est une solution clé pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Cette collaboration entend accélérer la transition du secteur de l'aviation vers le SAF.

Pour atteindre l'objectif ambitieux de l'industrie, à savoir "la neutralité carbone d'ici 2050", différentes mesures doivent être mises en oeuvre, notamment des technologies d'avions économes en carburant, des opérations et des infrastructures au sol améliorées, ainsi que l'utilisation d'un carburant durable d'aviation.

Comme le reconnaissent Neste et Airbus, l'un des défis majeurs à relever pour accélérer l'utilisation du SAF concerne la montée en puissance de sa production. Ce partenariat pose les bases qui permettront à Airbus et Neste de stimuler le développement du SAF dans l'industrie aéronautique mondiale.

Les différents partenaires pourront ainsi explorer ensemble des opportunités commerciales et promouvoir conjointement la production et l'utilisation du carburant durable d'aviation. L'accent sera mis sur le développement technique du SAF, l'homologation du carburant et les essais des technologies de production actuelles et futures, mais il sera également question de déterminer comment mettre en oeuvre l'utilisation de "SAF à 100 %".

"Neste est à l'avant-garde de l'accélération de la transition vers un avenir plus durable dans le secteur de l'aviation. Cette transition nécessite une coopération tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie. Le partenariat conclu avec Airbus associe un pionnier du secteur aéronautique et un leader des carburants renouvelables. En mutualisant leurs connaissances et leur expertise, les deux entreprises contribueront à faire progresser l'utilisation et la disponibilité du SAF en tant que solution pour la transition de l'aviation vers des sources d'énergie plus durables et la diminution de son impact sur le climat", commente Thorsten Lange, Vice-président exécutif de l'aviation renouvelable chez Neste.

"Chez Airbus, nous pensons que le SAF constitue l'une des solutions de décarbonation les plus prometteuses du secteur aéronautique, qui peut être utilisée à la fois dans les flottes d'avions déjà en service et dans celles de demain. Nous sommes fiers de nous associer à Neste et d'encourager le développement et l'adoption du SAF, en stimulant la création d'un marché commercialement viable pour les carburants d'aviation renouvelables", déclare Julie Kitcher, Vice-présidente exécutive Communications, Durabilité et Affaires commerciales chez Airbus. "Tous les appareils Airbus sont déjà certifiés pour voler avec jusqu'à 50% de SAF et ce partenariat contribuera à l'obtention de la certification 100 % SAF d'ici la fin de la décennie."

L'accord entre Neste et Airbus s'appuie sur la coopération mise en place dans le cadre du projet de recherche ECLIF3, la première étude mondiale sur les émissions en vol utilisant 100% de SAF dans un avion commercial de passagers à large fuselage, avec Rolls Royce et le centre de recherche allemand DLR. Dans la lignée du projet ECLIF3, Airbus et Neste continueront à travailler sur les aspects techniques du défi à relever pour obtenir la certification 100% SAF.

Doté des mêmes performances que le kérosène traditionnel, le SAF possède toutefois une empreinte carbone nettement plus faible sur l'ensemble du cycle de vie. L'utilisation de Neste MY Sustainable Aviation Fuel permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% sur le cycle de vie du carburant par rapport au kérosène d'origine fossile. Le carburant Neste MY Sustainable Aviation Fuel est produit à partir de déchets et de matières premières 100% renouvelables issus de sources durables, notamment l'huile de cuisson usagée et les déchets de graisse animale. Avant d'être utilisé, le SAF est mélangé au kérosène traditionnel et fonctionne en toute transparence avec les infrastructures de ravitaillement en carburant et les moteurs d'avion existants.